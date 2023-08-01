انفراجة في أزمة قيد الزمالك ومحاولات لجدولة غرامة لشبونة

شهدت أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا، انفراجة بعد تجهيز 60% من قيمة مبلغ الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، في تصريحات خاصة للبوبة نيوز، عن مخاطبة النادي البرتغالي، لجدولة باقي مبلغ الغرامة، بعد إبداء النية في التسديد عقب تحويل 850 ألف دولار من مليون ونصف دولار.

وشدد المصدر، أن مجلس الإدارة يعكف في الفترة الحالية، على تدبير باقي مبلغ الغرام، بالإضافة إلى مبلغ 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني أتشمونج، من أجل رفع إيقاف قيد الزمالك، والتعاقد من احتياجات الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في اللقاء الأول برباعية دون دون رد أمام لاتحاد المنستيري التونسي، والخساراة أمام الشباب بهدف، أمس الإثنين، فيما يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب وصيفًا بالرصيد ذاته.