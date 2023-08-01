عرض رجل أعمال متهم بقتل نجله بالمعادي على الطب الشرعي

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام رجل أعمال بإطلاق النار على نجله بسبب خلافات بينهما.

وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأية مواد غير طبيعية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما أمرت قبل وقت سابق بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، وإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمضاهاته بالاصابات.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة انها لشاب، يعمل بإحدى الجهات الحكومية، مصاب بطلق ناري أدى الى الوفاة.



وتبين من تحقيقات النيابة عن أن المتهم رجل أعمال شهير فى مجال صناعة السفن، وأدت خلافات متكررة مع نجله ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين الأب وابنه قام على إثرها المتهم بإطلاق النار من طبنجة على الابن أدت إلي مقتله في الحال.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحُرر محضر رسمي وبعرضه علي النيابة قررت ما تقدم.