في اليوم العالمي لسرطان الرئة.. تعرف على أهم أعراضه وطرق الوقاية منه

يحتفي العالم اليوم 1 أغسطس باليوم العالمي لسرطان الرئة، وتم تدشين هذا اليوم منذ عام 2012 للتوعية بمخاطر هذا المرض اللعين من قبل منتدى الجمعيات التنفسية الدولية بالتعاون مع الرابطة الدولية لسرطان الرئة والكلية الأمريكية لأطباء الصدر، وهو يعد أكثر أنواع السرطانات شراسة، وبحسب آخر إحصائيات لعام 2022 فهناك حوالي 1,03,371 حالة حول العالم وأكثر من 80% من الحالات مدخنون بصورة مستمرة.

أعراضه:

عادة لا تظهر أعراض في مراحل المرض الأولى ولكن تتبين عند تقدمه ومنها:

1. سعال مستمر يصاحبه دم

2. ضيق تنفس

3. ألم بالصدر

4. تغيير في الصوت

5. فقدان ملحوظ بالوزن

6. صداع مستمر

أهم العوامل المسببة للمرض:

1. التدخين هو المسبب الأشهر للاصابة بسرطان الرئة

2. التدخين السلبي والتعامل المباشر مع وسط فيه عدد من المدخنين

3. العلاج الاشعاعي السابق للصدر يجعل صاحبه أكثر عرضة للاصابة من غيره

4. التعرض لغاز الرادون، الناتج من التحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والماء والصخور

5. التاريخ العائلي المرضي

طرق الوقاية:

1. الامتناع عن التدخين

2. تجنب التدخين السلبي

3. فحص مستويات غاز الرادون بالمحيط العام للانسان

4. اتباع نظام غذائي صحي متوازن

5. ممارسة الرياضة بشكل مستمر