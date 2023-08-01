السجن المؤبد لعامل والمشدد لاثنين آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، بالسجن المؤبد لعامل، وكذلك السجن المشدد لاثنين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين ىخرين بسبب خلافات بينهم باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15935 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3930 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ا"، 22 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 23 سنة، عامل، و"صلاح ع ح"، 26 سنة، عامل، جميعهم دائرة قسم شرطة الخصوص، لأنهم في 16 يوليو 2020، قتلوا المجنى عليه "علاء ا أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وأردف أمر الإحالة، بأن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" موضوع الاتهام التالي، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوب عيارا ناريا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا فى قتل المجنى عليهما "محمد ا أ"، ونجله "كريم م ا"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" المار ذكره، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهما، وأطلق المتهم الأول والثانى صوبهما أعيرة نارية محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتى كادت أن تودى بحياتهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحزروا ذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأطلقوا أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن.