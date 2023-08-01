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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انطلاق فعاليات احتفالية مئوية ميلاد البابا شنوده الثالث

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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تبدأ صباح اليوم فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث بالمؤتمر العلمي والبحثي وذلك يوم ١-٢ أغسطس الحضور من التاسعة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وحتى الرابعة عصرًا
والدعوة عامة . 

وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً، الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاه من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم ، مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.  

 

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