انطلاق فعاليات احتفالية مئوية ميلاد البابا شنوده الثالث

تبدأ صباح اليوم فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث بالمؤتمر العلمي والبحثي وذلك يوم ١-٢ أغسطس الحضور من التاسعة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وحتى الرابعة عصرًا

والدعوة عامة .

وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً، الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاه من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم ، مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.