"بالصور .. قصور الثقافة تواصل فعاليات المبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العروض الفنية للفرق التابعة لها خلال فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد محروس ومدربها سامح الكاشف، باقة من أروع تابلوهاتها الاستعراضية بمصاحبة الأغاني البدوية منها "الافتتاحية، قيمو الأفراح، رجال سيناء، الدحية" وغيرها من الفقرات التي تعكس الموروث والفلكلور والبيئة البدوية التي تشتهر بها محافظة شمال سيناء بالإضافة إلى فاصل غنائي للفنانين غريب مؤمن، أحمد الزوري.

كما قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح عروضا فنية متميزة أبهرت به جمهور الحاضرين منها عزف منفرد وعزف جماعي لآلات الناي والمزمار والدف والطبلة والصاجات، بالإضافة إلى فقرة الغناء الشعبي التلقائي المصاحب لرقصة التنورة الشهيرة.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية بالهيئة، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفرقتين قدمتا عروضهما علي مدار يومين بقصر ثقافة الأنفوشي ومدينة العلمين الجديدة .

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