جابت 61% فى الثانوية العامة.. التحقيقات تكشف سبب إنهاء طالبة لحياتها بمبيد حشري

تباشر النيابة العامة بكفر شكر التحقيقات حول واقعة إنهاء طالبة ثانوي عام لحياتها عن طريق تناولها مبيد حشري.

وكشفت التحقيقات أن الطالبة أصيبت بحالة نفسية سيئة بعد حصولها على نسبة درجات قليلة بلغت 61%، مما دفعها لإنهاء حياتها بعد شعورها بالإحباط واليأس.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغا من مأمور كفر شكر بنقل طالبة إلي مستشفي بنها الجامعي إثر تناولها مبيد حشري، وأوضحت التحقيقات الأولية أنها طالبة ثانوية عامة تدعي "م . ف" وتناولت مبيدا حشريا بعد ظهور النتيجة، حيث حصلت على 61% ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.