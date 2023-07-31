شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جنازة "زياد خضر" طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به، وذلك من مسجد الكريم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.

بكاء وحزن شديد بجنازة طالب غرق قبل نتيجة الثانوية العامة في بورسعيد

وانهارت والدة طالب الثانوية العامة وأسرته وزملائه أثناء تشييع جثمانه ودخل معظمهم في نوبة من البكاء والصراخ، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أهالي بورسعيد والمشاركين بالجنازة.

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هاني احمد ابراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، بالأمس، لافتين إلى أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في إنتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بـ "مايوه" أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه، قبل أن تنجح جهود رجال شرطة الإنقاذ النهري، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في انتشال جثمانه قبل عصر اليوم.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.