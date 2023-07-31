"الشرقية" تنفي ارتفاع أسعار منتجاتها من السجائر

نفت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" فى بيان لها كافة الأخبار المتداولة بشأن تحريك اسعار منتجاتها من السجائر، مشددة على ان ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن رفع ثلاث جنيهات على العلبة كضريبة وذلك بدءً من الأول من أغسطس هي أخبار غير صحيحة ومزيفة، داعية إلى ضرورة الإلتزام بما يصدر عن الشركة من بيانات رسمية، خاصة المتعلقة بالمنتجات، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة مع الاحتفاظ باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد مروجي تلك الأخبار.

وأكدت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أن أسعار منتجاتها من السجائر لم تتغير، طبقا لآخر أسعار أعلنت عنها الشركة، والتي من بينها سجائر كليوباترا الأوسع انتشاراً والتي يبلغ سعرها حالياً 24 جنيه للعلبة.

أوصت الشركة الشرقية في بيانها بضرورة استخدام الأكواد الخاصة بمنتجاتها (QR Code) المطبوع على جميع علب السجائر للإستعلام عن سعر البيع للمستهلك باعتباره السعر الرسمي والصحيح، وأن كافة الأسعار المتداولة في السوق هي أسعار غير رسمية .



