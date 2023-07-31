أحمد سليمان: الزمالك يستطيع الفوز على النصر السعودي.. فيديو

علق أحمد سليمان، نجم الزمالك السابق، على أحداث مباراة الزمالك والشباب السعودي، مؤكدا أن المباراة شهدت أحداثا مثيرة.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ركلة الجزاء التي احتسبت للشباب السعودي غير مستحقة لأن اللعبة غير متعمدة، مواصلا: الحلول الفردية غابت اليوم عن الفريق مع التوفيق.

وعلق: مباراة الشباب والزمالك كانت تحتاج حكما على قدر عالي من المستوى، وهناك احتكاكات وعصبية كان يجب أن يحسمها الحكم مبكرا، مشيرا إلى أن الشباب ضمن التأهل بشكل كبير والاتحاد المنستيري هو حصالة المجموعة.

وتوقع أن تكون مباراة الزمالك صعبة بسبب تواجد عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني، متابعا: مباراة الزمالك تحتاج أن يراقب كل لاعب مقابله في الفريق الآخر مع الضغط الجماعي من الأطراف ومنتصف الملعب، والزمالك يستطيع الفوز على النصر السعودي؛ لأن كرة القدم ليس بها أي مستحيل.



