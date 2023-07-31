ننشر خطة ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بشمال سيناء

أعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء في جميع مدن شمال سيناء بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وبدأت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر منذ منتصف شهر يوليو بالتزامن مع بداية الموجة الحارة التي ضربت البلاد، ما تسبب في زيادة معدل استهلاك الطاقة وضغط الأحمال الكهربائية، واضطر ذلك وزارة الكهرباء لتفعيل برنامج تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر بالتناوب بين المناطق المتفرقة إذ يعد اليوم هو اليوم الثامن في برنامج قطع الكهرباء في مصر.



وفيما يلي نستعرض خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة شمال سيناء وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية وذلك من خلال تقسيم مدن المحافظة علي 12 مجموعة من المناطق التي ستتأثر بالفصل الكهربائي حسب توقيتات زمنية معينة فتضمنت المجموعات الاثني عشر التي ستتأثر بالفصل الكهربائي بدءا من ظهر الساعة الثانية عشر من غدا الثلاثاء.

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