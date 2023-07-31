ساديو ماني يخضع للفحص الطبي في النصر السعودي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني سيخضع للفحص الطبي اليوم.

وأضاف رومانو، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": ساديو ماني في طريقه للفحوصات الطبية كلاعب النصر الجديد، وسيعقد هذا المساء كما هو متوقع.

وكان ماني قد خرج من قائمة بعثة الفريق البافاري الآسيوية تحضيرا للموسم المقبل، ولم يسافر مع اللاعبين إلى طوكيو، وكان اللاعب السنغالي قد انضم لصفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2025 لكن توترت علاقته بالمدرب واللاعبين ولم يقدم الأداء المنتظر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النصر جهز عرضا بقيمة 37 مليون يورو من أجل ضم ماني، ليزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.