فيفا ينعش خزينة الأهلي بـ420 ألف دولار بسبب مونديال قطر

أنعش الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خزينة النادي الأهلي، بمبلغ مالي كبير خلال الساعات الماضية مكافآت مشاركة لاعبي الأهلي مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم قطر 2022.

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من “فيفا” يفيد بتحويل مكافأة قدرها 420 ألف دولار نظير مشاركة ثنائي الفريق علي معلول لاعب الفريق مع منتخب تونس، ونسبة من مشاركة بدر بانون مدافع الاهلي السابق مع منتخب المغرب في المونديال.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق أنه سيتم منح 209 مليون دولار لـ440 ناديا من 51 اتحاد وطني بسبب مشاركة اللاعبين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال “فيفا” أنه بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العالم الأخيرة، سيستفيد إجمالي 440 ناديًا من 51 اتحادًا وطنيًا عضوًا من الاتحادات القارية من برنامج توزيع الأرباح على الأندية، وسيحصل الأهلي والزمالك بموجب ذلك علي 650 ألف دولار لمشاركة لاعبيها في مونديال قطر.