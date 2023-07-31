أيمن الشيوي عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية

يبدأ الفنان أيمن الشيوي، خلال ساعات قليلة، ممارسة مهام عمله الجديد عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بعد صدور قرار تعيينه صباح اليوم.

يشار إلى أن الفنان أيمن الشيوي، يشغل حاليًا منصب مدير المسرح القومي بالعتبة، والذي يعرض عليه حاليًا مسرحية سيدتي أنا، من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي.

يذكر أن الدكتور أيمن الشيوى، من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام، من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالي للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامي، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه.

شارك فى العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية ، ومن أبرزها "الملك لير، همام فى أمستردام، الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، آخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصرى، ثم بقطاع الإنتاج الدرامى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.