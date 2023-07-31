ننشر تفاصيل اجتماع وكيل صحة دمياط مع مديري المستشفيات الحكومية

عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا بمديري مستشفيات كفر سعد ورأس البر وعزبة البرج وكفر البطيخ، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات وتوفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمواطنين ومنهم المصطافين.

واستعرض الاجتماع التأكيد على اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية الواجب اتخاذها وأهمية مراعاة معايير الجودة وتطبيقها في المستشفيات ومتابعة معدلات الأداء وتحفيز المتميزين، وذلك لسُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات.

كما وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنين وتمريض على مدار ٢٤ ساعة، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.

وأكد على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في اماكن عملها وإجراءات التخلص من الكهنة والرواكد كما وجه بالتنسيق المستمر مع إدارة الشئون المالية والإدارية ورصد كافة الملاحظات وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات.

وشدد على حسن معاملة المرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم وتوجيه فرق خدمة المواطنين لمتابعة رضا المواطنين عن الخدمات والرعاية الطبية المقدمة.

وقد واصلت مديرية الصحة بدمياط الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمصيف راس البر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية علي ١٣ منشأة برأس البر وتم التوصية بغلقها إداريا وأسفرت عن تحرير ٥٠ محضر جنحة صحية وتم قيد المحاضر لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

كما تم ضبط ٥٦٠ كيلو ايس كريم وزبادى وقشطة وتم اعدام ١٨٥ كيلو اغذية متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية و اعدام ٢١٥ لتر عصائر وزيت طعام سبق استعماله من الطاسة.

كما تم سحب ١٠ عينات من الاغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى

وتهيب مديرية الصحة بدمياط المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق إحدى المطاعم و الكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها ، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقى العلاج.