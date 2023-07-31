بنك ناصر يواصل دعمه لمستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان

أجرى وفد من قيادات بنك ناصر الاجتماعي زيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان لاستكمال مساهمات البنك لدعم المستشفى، والتي ستصبح أول مستشفى متخصص لعلاج الحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك ناصر الاجتماعي بدوره في مجال المسئولية المجتمعية برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، حيث عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

وقام بزيارة مستشفى أهل مصر كلا من الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي والأستاذ مصطفى عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية وعلاء كيوان رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات والدكتور وليد أبو المكارم رئيس قطاع الاستثمار ورؤساء القطاعات من مؤسسة أهل مصر للتنمية، حيث قامت إدارة المستشفى بتكريم قيادات البنك وعرض فيلم وثائقي عن المستشفي والبنك، بالإضافة لجولة تفقدية بالمستشفي لمتابعة الأنشطة والأجهزة التي تم تمويلها من قبل البنك.

وتأتي الزيارة في ظل التعاون المشترك بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة أهل مصر والذي امتد منذ أعوام .

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تعمل على توفير الخدمات الطبية لمصابي الحروق، مثمنة المجهودات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياه كريمة للناجين من الحروق.

وأوضحت القباج أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائمًا لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ايمانًا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لها نتائج فعالة؛ لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دعم قطاع الرعاية الصحية يأتي على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

ومن جانبها أعربت د. " هبة السويدي " مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية "أننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا إلا أن نشكر بنك ناصر الاجتماعي ودعمه لنا ونتطلع إلى مزيد من التعاون للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.