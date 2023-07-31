اعتقال 3 مواطنين روس بتهمة الخيانة لتعاونهم مع حركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ثلاثة مواطنين روس من سكان مقاطعة "فورونيج" لتعاونهم مع حركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية، التى تعتبرها روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وقال بيان للأمن الروسى اليوم الاثنين: "أحبطنا نشاطًا غير قانوني لثلاثة مواطنين روس من سكان مقاطعة "فورونيج" لتورطهم في خيانة الدولة عبر تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة "القطاع الأيمن" بهدف إلحاق الضرر بأمن البلاد".

وأضاف البيان: "لقد ثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين"، مشيرا إلى توجيه تهمة خيانة الدولة للمعتقلين ويجري التحقيق معهم.

وأوضح بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه جرى فتح قضية جنائية للتحقيق مع المعتقلين وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسية (خيانة الدولة).

وكان الأمن الروسي قد اعتقل في 11 يوليو الجاري موظفا بأحد البنوك التجارية في إقليم "بيرم" شرقي روسيا بتهمة الخيانة بعد اعتراض حوالة مالية أرسلها لجهات أوكرانية تموّل قوات كييف.