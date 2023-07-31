الصحف تبرز توجيه أبو مازن الشكر للرئيس السيسي على رعايته اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

كما أبرزت الصحف دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا المختلفة التي جرت مناقشتها في "اجتماع العلمين"؛ بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الفلسطيني، في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل، بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية أمس؛ ‫لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال أبو مازن: "أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات، وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة، لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "اجتماع العلمين" خطوة أولى ومهمة لاستكمال الحوار.

ووجه عباس الشكر مجددا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر، على اللفتة الكريمة باستضافة اجتماع أمناء الفصائل، لافتا إلى حرص الرئيس السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مثمنا رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة، من أجل حماية مصالح الشعب الفلسطيني.

وخلال الساعات التي سبقت انطلاق اجتماعهم الرسمي، عقد أمناء الفصائل سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، بمشاركة الوفود المرافقة، تم التأكيد فيها على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.