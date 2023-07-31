ننشر تفاصيل برنامج مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة قبل انطلاقة

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تستضيف قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة، خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ أغسطس 2023 من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.



وتنطلق فعاليات المهرجان يوم الأحد 6 من أغسطس 2023، ويبدأ بعرض المشاركين لإنتاجاتهم من القصص المصورة للجمهور بساحة المتحف، ثم افتتاح معرض فنى لضيوف المهرجان "محمد صلاح ورينهارد كلابست"، يليه نقاش وورشة عمل مع الفنان محمد صلاح، يليه لقاء مع الفنان مجدى الشافعى على مسرح المتحف، ثم حفل توقيع الرواية المصورة "الجاسوس الإنجليزي".

بينما تتميز فعاليات اليوم الثانى للمهرجان، الإثنين 7 أغسطس:

- قعدة كوميكس مع (ميجو ومخلوف)

- وجود وغياب (من الساعة الـ 3:00 ظهرًا)

- 24 ساعة كوميكس: كلاكيت (من الساعة الـ 7:00 مساءًا)

أما عن فعاليات اليوم الختامى للمهرجان، الثلاثاء 8 أغسطس:

- حكي ورسم مباشر مع هيثم شكري ومي كُريّم

- ختام المهرجان وعرض فيلم (كوميكس بالمصري) لمخرجه الكاتب والسيناريست "محمد إسماعيل أمين".

- حفل توقيع القضية 43 اللبان /مفتاح المدينة / ويست بانك (من الساعة الـ 2:00 ظهرًا)

- حفل توقيع مطبوعات "آمون": أعود إلى أصلي كي لا أعد شيطان ( من الساعة الـ 2:00 ظهرًا).

- حفل توقيع سلسلة شبيك لبيك (من الساعة الـ 5:00 عصرًا).