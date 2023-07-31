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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، مساء الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 15 أغسطس، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الاقتتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي.

وتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت مرارًا إلى عدد من الهدن الإنسانية، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكنها غالبا ما كانت تخترق من الطرفين، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من مليوني نازح وآلاف القتلى.

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