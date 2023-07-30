غدًا.. سمية الخشاب تطرح كليب "أركب على الموجة"

تستعد الفنانة سمية الخشاب لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أركب على الموجة"، غدا الجمعة.

وتعاونت سمية في كليب الأغنية مع المخرج إبرام نشأت، وكتب كلماتها كريم تايسون، ألحان وتوزيع موزه.

وتقول كلمات أغنية "اركب على الموجة " :"حد يساعدني اروح البحر بسرعه عشان حرانه اوي، احضر شنطه الهدوم واروح اركب طياره، الشنطه فيها زمزمية ومعاها السناره، لمحت البحر فتحت الكاميرا ويلا مغامره اركب علي الموجه، وحاعمل هوجه، حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني، محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة".

