أليكسيس ترود يكتب: أوروبا بين التكامل والتفكك!.. نظرة إلى العلاقة بين البلقان والاتحاد الأوروبى

الأحد 30/يوليو/2023 - 06:25 م

فى يوغوسلافيا السابقة، يعود اندماج سلوفينيا وكرواتيا الآن إلى عام ٢٠١٣. وقد بدأت عمليات الانضمام مع صربيا والجبل الأسود، وقريبًا مع مقدونيا وألبانيا. لكنها ليست مسألة البوسنة والهرسك، وهى طبقة إدارية يصعب إدارتها، وكوسوفو المبتلاة بعدم الاستقرار السياسى والفوضى الأمنية.

فى قمة الاتحاد الأوروبى والبلقان الأخيرة التى عقدت فى صوفيا فى مايو ٢٠١٨، تم تأجيل موعد العضوية المتوخى لأول اثنين منهم إلى عام ٢٠٢٨، وهذا مجرد معيار افتراضى. السؤال هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبى لا يزال لديه الإرادة للمضى قدما فى التوسع على حدوده الشرقية وفى أى شكل سياسى سيتقدم الاتحاد الأوروبى.

بالنسبة لصربيا والجبل الأسود، ترك مماطلة الاتحاد الأوروبى بالفعل مساحة للجغرافيا السياسية الروسية أو التركية أو الإماراتية أو الصينية، لا سيما فى مجال الطاقة والنقل. فى الوقت الذى يعانى فيه الاتحاد الأوروبى من مشاكل داخلية، فقد حان الوقت لإعادة النظر فى توسيعه، ولا سيما فى جنوب شرق أوروبا.

لكن ألم يفت الأوان بالفعل على الاتحاد الأوروبى فى مواجهة الجغرافيا السياسية الروسية والصينية؟

أولا: مسألة انضمام يوغوسلافيا السابقة: قصة مؤلمة لأكثر من عشرين عاما

لا شك أن اندماج غرب البلقان، أى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، هى عملية انخرط فيها الاتحاد الأوروبى منذ عشرين عامًا حتى الآن. وفى الواقع، بدأ فى ٣٠ يوليو ١٩٩٩، مع إنشاء بروكسل لـ «ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا».

ينص الميثاق على اندماج جميع دول جنوب شرق أوروبا فى الاتحاد الأوروبى، لكنه يلزمه صراحةً بالامتثال الصارم لمعايير كوبنهاجن (١٩٩٣): الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق. لكن السلطات الأوروبية تنتظر دمقرطة النظام السياسى فى زغرب (بعد وفاة الرئيس تودجمان فى ديسمبر ١٩٩٩) وفى بلغراد (بعد سقوط ميلوسيفيتش فى خريف عام ٢٠٠٠) لتسريع عملية الانضمام.

بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى، جمعت قمة زغرب (٢٤ نوفمبر ٢٠٠٠) لأول مرة دول الاتحاد الأوروبى ودول البلقان الغربية. لقد مهدت الطريق أمام التقارب الأوروبى، الذى أكدته قمة سالونيك عام ٢٠٠٣، والتى اعترفت بـ «المنظور الأوروبى» لدول غرب البلقان.

هذه القمة هى بداية لعملية لم تكتمل بعد، اقتراح من الاتحاد الأوروبى للانضمام، مقابل معايير من حيث العدالة وسيادة القانون والديمقراطية. يجب على كل دولة موقعة احترام هذه المعايير، من خلال رفع نظامها الاقتصادى والاجتماعى إلى المستوى القياسى، حتى تتمكن بعد ذلك فى فترة ثانية من بدء المناقشات حول العضوية المباشرة.

تبلورت هذه العملية فى السنوات التالية بسلسلة من الاتفاقيات القطاعية. فى يونيو ٢٠٠٦، فرضت المفوضية الأوروبية معاهدة إنشاء مجتمع الطاقة فى جنوب شرق أوروبا، وهو إطار قانونى لسوق متكامل لشبكات الكهرباء والغاز الطبيعى. فى ديسمبر ٢٠٠٦، تم إنشاء «اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى»، والتى وضعت حدًا للتعريفات الجمركية فى أوروبا الوسطى.

ثانيا: كرواتيا، صربيا، سلوفينيا: دول موجودة بالفعل فى المحكمة الأوروبية

سلوفينيا هى أول دولة من يوغوسلافيا السابقة تنضم إلى الاتحاد الأوروبى. وقد مكنها هذا القانون الذى تم تنفيذه فى عام ٢٠٠٤ من تثبيت نظامها السياسى، ومن خلال تنفيذ إصلاحات ليبرالية سريعة، لضمان النمو الاقتصادى المستدام.

فى كرواتيا، يتسم الاندماج، الذى يعود تاريخه إلى عام ٢٠١٣، بخيبة الأمل من الاتحاد الأوروبى. يشعر العديد من الكرواتيين، الذين يتطلعون إلى زيادة سريعة فى مستوى معيشتهم عند دخول الاتحاد الأوروبى، بخيبة أمل بسبب انخفاض الأسعار الاجتماعية التى يمثلها الاتحاد الأوروبى ؛ حتى أن العديد من الإضرابات العمالية أدت إلى نشوء شعور بالحنين إلى يوغو.

المشكلة الأخرى التى فشل الاتحاد الأوروبى فى حلها هى النزاع الحدودى مع سلوفينيا. فى خليج بيران الذى طالب به البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مع سلوفينيا، منحت محكمة التحكيم فى لاهاى قرارًا مؤرخًا فى يوليو ٢٠١٧ ٢/٣ لسلوفينيا، الأمر الذى أثار غضب الرأى العام الكرواتى.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب بعض الحركات السياسية الإيطالية بإستريا. فى نهاية المطاف، ستؤدى مسألة عودة ٢٣٥.٠٠٠ صربى طُردوا من كرايينا فى عام ١٩٩٥ والسياسة الكيدية تجاه صرب كرواتيا، خلافًا لاتفاقيات كوبنهاجن، إلى طرح مشكلة للسلطات الكرواتية.

وطبقا للتاريخ، عرفت العلاقات بين صربيا والاتحاد الأوروبى فترات من التقارب أعقبها القطيعة. كانت المفاوضات قد بدأت بشكل جيد، مع افتتاح فى أكتوبر ٢٠٠٥، فى نفس الوقت بالنسبة للبوسنة والهرسك، للمفاوضات بشأن غرفة انتظار الاتحاد الأوروبى، «اتفاقية الاستقرار والمشاركة».

لكن تم تعليقها بعد سبعة أشهر من قبل الاتحاد الأوروبى، الذى اعتبر أن تعاون بلغراد مع المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) غير كاف. لحسن الحظ، تم توقيع اتفاقية الاستقرار والمشاركة فى أبريل ٢٠٠٨، والتى دخلت حيز التنفيذ فى سبتمبر ٢٠١٣.

ومنذ ذلك التاريخ، أدت المفاوضات الصعبة ولكن الجادة إلى توقيع ٢٥ فصلًا من أصل ٣٤. لقد تغير السياق الإقليمى بالفعل خلال الماضى خمسة عشر عامًا: صربيا، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، تبدو أكثر الدول أمانًا فى بيئة غير مستقرة. هذا هو السبب فى أن الاتحاد الأوروبى أطلق عليها فى عام ٢٠١٥، فى خضم أزمة الهجرة، «قطب الاستقرار» فى البلقان.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبة رئيسية أمام بلغراد، وهى مسألة كوسوفو. أجبر الاتحاد الأوروبى بلغراد على بدء حوار بين أنداد فى عام ٢٠١٣ مع ما لا تزال تعتبره المقاطعة الجنوبية، على الرغم من إعلان الاستقلال فى فبراير ٢٠٠٨.



إلى جانب حقيقة أن هذه المفاوضات أظهرت الموقف المتصلب لسلطات بريشتينا، ستواجه بلغراد مع معضلة صعبة فى نهاية العملية بدأت مع بروكسل. - إما أن توقع على الفصل ٣٤ الذى يسمح لها بإغلاق مفاوضات الانضمام، ولكن على حساب فقدان السيادة على منطقتها الجنوبية. أو تحافظ على وحدة أراضيها من خلال إبقاء مقاطعتها الجنوبية فى حظيرة من خلال قول وداعًا للاتحاد الأوروبى مرة واحدة وإلى الأبد.

وأمام كل ذلك، ربما يفسر هذا التقارب بين الحكومة الصربية والقوتين وهما الصين وروسيا. تقوم الأخيرة بنشر استراتيجيتها فى مجال الطاقة فى المنطقة وفى ديسمبر ٢٠٢٠ فتحت صربيا اتصال خط أنابيب الغاز «التيار التركى» ؛ بالإضافة إلى ذلك، لم تتوقف أبدًا عن دعم صربيا فى الأمم المتحدة بشأن مسألة كوسوفو، التى أصبحت حجر الزاوية فى سياستها الخارجية.

فى الوقت نفسه، حولت الصين صربيا إلى «حصان طروادة» لتوسعها فى أوروبا: الطرق والسكك الحديدية والمناجم والاستثمارات الضخمة تجعلها حليفًا مفضلًا. وقد عززت القوة الناعمة التى استخدمتها هاتان القوتان فى سياسة اللقاح ضد كوفيد ارتباطهما بصربيا.

ثالثا: ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود: اندماج مرفوض إلى أجل غير مسمى؟

منذ فترة طويلة وقعت مقدونيا الشمالية والجبل الأسود على اتفاقيات الاستقرار والمشاركة، فى عامى ٢٠٠٤ و٢٠١٠. وقد مثل القادة المؤيدون لأوروبا والانفتاح النسبى على الإصلاحات الاقتصادية ضمانًا للحكم الرشيد فى نظر بروكسل.

على الرغم من الانقسامات الداخلية الحادة، التى يمثلها النزعة الوحدوية الألبانية فى كلتا الحالتين، يبدو أننا نتجه نحو «صفقة» اندماج الجبل الأسود المقدونى مع صربيا. فى الواقع، فى ٢٤ مارس ٢٠٢٠، افتتح أوليفر فارهيلى، المفوض الأوروبى للتوسع، بعد عدة أشهر من التسويف، المرتبط بشكل خاص برفض إيمانويل ماكرون لأى توسع فى الاتحاد الأوروبى قبل تعميق المؤسسات، مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية.

فى تقرير يعود تاريخه إلى أكتوبر من نفس العام، لاحظت اللجنة نفسها أنه حتى لو «لم يُلاحظ أى تقدم فيما يتعلق بحرية التعبير»، فقد حظيت ألبانيا بإعجاب من جانبها، مع «إحراز تقدم جيد فى إصلاح نظامها القضائى «وكذلك» التقدم المرضى فى مكافحة الجريمة المنظمة «.

ومع ذلك، فى ١ مارس ٢٠٢١، قدّر أوليفر فارهيلى أن ألبانيا قد استوفت جميع الشروط اللازمة لتنظيم أول مؤتمر حكومى دولى لها. بينما الحكومة الفرنسية، دائمًا فى طليعة الدفاع عن المسلمين فى أوروبا، «تؤيد تمامًا انضمام ألبانيا» و«ترحب بالتقدم الذى أحرزته ألبانيا».

ماتيو سالفينى يبقى الماعز والملفوف، مؤكدا أنه «من وجهة نظرى، سيكون الإخوة الألبان والصرب موضع ترحيبـ« فى أوروبا. لكن بلغاريا أبدت تحفظها وعرقلت عملية تقوم على الإجماع. لا يزال الطريق طويلًا ومؤلمًا لألبانيا ومقدونيا الشمالية.

على الرغم من توقيع اتفاقيات الاستقرار والانتساب فى عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ على التوالى، يبدو أن البوسنة والهرسك وكوسوفو مستبعدة من أى تكامل أوروبى فى الوقت الحالى. أولًا، لأنهما يمثلان أرضًا خصبة للنشاط الإسلامى لم يعد الاتحاد الأوروبى قادرًا على استضافته: هذان البلدان هما فى الواقع المركزان الأكثر كثافة فى أوروبا لمقاتلى داعش، ولدى جهادييهما معسكرات تدريب محليًا.

علاوة على ذلك، تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو «دولتين فاشلتين». لم يعد كل منهم يسيطر على جزء كبير من أراضيه (السلطات فى بريشتينا لم تعد لها سلطة على «كوسوفو الشمالية"- ترى سراييفو أن جمهورية صربسكا والهرسك محاصرة فى حركات الطرد المركزي) ؛ علاوة على ذلك، تستند حكوماتهم الفاسدة أيضًا إلى إدارات لا يمكن إدارتها (حوكم قادة مافيا كوسوفو وراموش هاراديناج وهاشم تاتشى بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل «المحكمة الخاصة لكوسوفو").

الخلاصة

من أجل كل ما سبق، قام الاتحاد الأوروبى، فى إطار كفاحه ضد الجغرافيا السياسية الروسية والصينية، بتسريع عملية انضمام دول غرب البلقان إلى مجالها ولكن بصرف النظر عن صربيا وبدرجة أقل الجبل الأسود تفكر فى الاندماج فى عام ٢٠٢٨، لا تزال البلدان الأربعة الأخرى تبدو بعيدة عن الاندماج الكامل فى الاتحاد الاوروبي».

معلومات عن الكاتب:

أليكسيس ترود عالم جيوسياسى ومؤرخ وأستاذ مساعد فى جامعة ميلون فال دى سين وزميل باحث فى معهد الاستراتيجية المقارنة.. يتناول فى هذا المقال العلاقة بين دول البلقان والاتحاد الأوروبى.