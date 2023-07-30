إسماعيل هنية: قدمنا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن اللجنة المنبثقة عن اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل تناقش الرؤى التي قدمت، مضيفًا: «قدمنا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية، تشمل بُعدين، الأول دولي والثاني فلسطيني».

وتابع هنية خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، أن الوجود الإسرائيلي احتلال، لا يمكن أن يكون صديقا أو حليفا، وأن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لإنجاز مشروع التحرير.

وأوضح أنه على المستوى الفلسطيني، يجب إعادة ترميم منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية جديدة، وأن يقوم ذلك على مبدأ الشراكة، لأننا في مرحلة تحرر فلسطيني.