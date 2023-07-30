محافظ الفيوم يوجه مسئولي الكهرباء بالالتزام بخطة تخفيف الأحمال

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع المسئولين، لمتابعة جهود تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي وتخفيف الأحمال بالمحافظة، والعمل علي تقليل تأثير الضرر قدر الإمكان، وذلك ضمن جهود الدولة لترشيد الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المصالح والقطاعات، ورؤساء شركات المرافق، وعددٍ من مديري إدارات الديوان العام.

في بداية الإجتماع، استعرض محافظ الفيوم، خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال بالمحافظة، وآليات تنفيذها، والمناطق التي ينقطع عنها التيار الكهربائي لفترات طويلة، مشددا على مسئولي الكهرباء، بضرورة الإلتزام بخطة ترشيد الكهرباء ومراجعة تخفيف الأحمال بجميع أنحاء المحافظة، بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة بين جميع المناطق، ووفقًا للخطة الموضوعة من قبل قطاع الكهرباء.

ووجه المحافظ، رئيس قطاع كهرباء الفيوم، بمراجعة خطة تخفيف الأحمال بمختلف أنحاء المحافظة، ومراجعة خطة الصيانة الأسبوعية، وإعداد بيان متكامل بها في أسرع وقت، مؤكدًا علي رؤساء المراكز والمدن، بترشيد إستهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بالقدرة التخفيضية المناسبة لتوفير إضاءة جيدة بالشوارع والطرق أمام حركة السيارات والمارة، مطالبًا كافة المسئولين، بضرورة إصلاح المولدات المعطلة، وتوفير ديزل أو مولد كهربائي بالمنشآت الحيوية لاستخدامه عند انقطاع التيار.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الكهرباء، بالتنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والمنشآت السياحية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، بتقليل الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الإستهلاك، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة مع إطفاءها تمامًا بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا، والالتزام بمواعيد الغلق، مؤكدًا علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه "الأنصاري" رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ، على ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد انتهاء الصلاة، مع استخدام لمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات، وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى، من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، مناشدًا كافة الجهات بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما وجه المحافظ، مسئولي الغرفة التجارية، بالتنبيه علي أصحاب المحال والأنشطة، بتخفيف الأحمال وتقليل الإضاءة، والإلتزام بذلك خلال 48 ساعة من الآن، وإلا سيتم قطع التيار الكهربائي عن غير الملتزمين، موجهًا مسئولي شرطة مباحث الكهرباء بتحرير محاضر، للمواطنين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.



كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري، رؤساء المدن ومسئولي الشباب والرياضة، بمتابعة غلق جميع مراكز الشباب بالمحافظة بعد الساعة الثامنة مساءً، واستمرار عمل الأندية الرياضية حتي الساعة الحادية عشرة مساءً دون المغالاة في الإضاءة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الشباب والرياضة.

وأكد على كافة المسئولين، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بقيام العاملين بالدولة، بممارسة عملهم يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أعسطس من المنزل، مع تكليف كل مسئول بإعداد بيان بالعاملين الذين يجب حضورهم للعمل يوم الأحد، مع تحديد طبيعة عملهم، مؤكدًا على ضرورة غلق كافة المباني والمنشآت الحكومية بشكل كامل بعد الساعة الثالثة عصرًا.



كما وجه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي عدد من الجمعيات الأهلية النشطة، لعقد عدة ندوات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا علي مسئولي جهاز شئون البيئة، والصحة، وشركة مياه الفيوم، بمراجعة عمليات ملء خزانات المياه بشكل دائم، للتأكد من نقاوتها وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي القطاعات ذات الصلة، بمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الثانية عشرة ليلًا، وكذا غلق الكافيهات عند الساعة الثانية عشرة ليلًا، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الرى، بحصر كافة محطات الرى على مستوى المحافظة، وتحديد المحطات المتاح ترشيد الكهرباء بها، وإرسالها إلى قطاع الكهرباء لإدخالها فى خطة الترشيد، مشددًا على عدم المساس نهائيًا بالكهرباء فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وأقسام الشرطة، مؤكدًا على وكيل وزارة الصحة، يتوفير مصدر طاقة بديل لتوفير الكهرباء فى حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي لأى سبب طارىء.