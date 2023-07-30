"القومي للتغذية" يطلق فاعليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الثلاثاء المقبل

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، عن إفتتاح فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام تحت عنوان: تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقا للوالدين العاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضحت “جيهان” أن فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٣ بالقاعة الكبرى بالمعهد، وذلك بحضور نخبة متخصصة من أطباء الأطفال وأمراض النساء واستشارى الرضاعة الطبيعية فى مصر.

جاء ذلك عقب النجاح الكبير الذى حققته فعاليات حملة الرضاعة الطبيعية العام الماضي والتى تضمنت أكثر من ٤٠ جلسة لتثقيف وزيادة وعى أكثر من ١٢٤٢ فرد من الطاقم الطبى، وأكثر من ٨٠٠ فرد من الأمهات من عامة المجتمع، وشملت حوالى ١٥ محافظة من محافظات مصر.