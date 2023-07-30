بوتين: لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن

الأحد 30/يوليو/2023 - 03:08 م

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في بلاده حاليا أكثر أهمية من حضوره قمة " بريكس" في جنوب أفريقيا.

وقال بوتين، تعليقا على عدم مشاركته في قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا في أغسطس المقبل، اليوم الأحد:" إنني على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند، وقد التقيت مرتين مع رئيس جنوب إفريقيا".

وأضاف الرئيس الروسي:"لا أعتقد أن حضوري قمة -بريكس- أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن".

وكان بوتين عقد أمس السبت السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الإفريقية، الذين حضروا القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج، وأجرى محادثات مع قادة جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونجو أيضًا.