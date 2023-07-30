غدا.. انطلاق احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بالتعاون مع شركة العاصمة الادارية غدا الاثنين احتفالية شباب مصر بمشاركة 5000 شاب وفتاة في جميع المحافظات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة "صيف شبابنا".

ومن المقرر أن يحضر الحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عباس رئيس شركه العاصمه الاداريه بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والاعلاميين

تقام الاحتفالية وإطلاق مبادرة "صيف شبابنا" في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 31 يوليو، في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالية عرض لانجازات الدولة المصرية وإنجازات الوزارة، كما يتضمن حفله غنائية للفنان محمود العسيلي وتتضمن الاحتفالية أيضا عروضاً فنية ورياضية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية التي تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أهمية هذه الاحتفالية في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية

وأوضح صبحي وزير الشباب والرياضة أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.



وأضاف الوزير أن المبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

و تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.