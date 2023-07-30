"الدفاع الروسية": مقتل نحو 725 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 30/يوليو/2023 - 12:57 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 725 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتدمير 44 طائرة مسيرة تابعة لكييف بمناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "القوات الروسية نجحت في صد هجمات فاشلة للجيش الأوكراني على عدة محاور وقتل المئات من الجنود"، مضيفة أن "القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها الفاشلة لشن هجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان"، مشيرة إلى "إسقاط مروحية أوكرانية من طراز /مي-8/ في دونيتسك وتدمير 44 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي أوكرانيا، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم زاباروجيا، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في هجوم صاروخي روسي على الإقليم.

وذكرت الإدارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "قُتلت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا ورجل يبلغ من العمر 45 عامًا في هجوم صاروخي شنه الجيش الروسي على المركز الإقليمي، وتم نقل امرأتين تتراوح أعمارهما بين 36 و55 عاما، إلى المستشفى بإصابات طفيفة حيث تلقيا لمساعدة الطبية اللازمة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 هجوما على 20 منطقة في الإقليم.

بدوره، أعلن حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن 69 هجومًا بالمدفعية على منطقة خيرسون، مما أدى إلى إصابة شخصين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم)عن بروكودين قوله: إن "القوات الروسية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 69 عملية قصف، حيث أطلقت 313 قذيفة من قذائف هاون ومدفعية وجراد ودبابات وطائرات وطائرات بدون طيار".