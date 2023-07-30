سيارة مسرعة تدهس شخصين بطريق أسيوط الغربي في أكتوبر

أصيب شخصين جراء اصطدام سيارة مسرعة بهما بمدخل طريق أسيوط الغربي بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجو مصابين بمدخل طريق اسيوط الغربي عند الدبابه القادم من اسيوط اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة بشخصين مما تسبب في اصابتهما وتم نقلهما لمستشفي أكتوبر المركزي لتلقى العلاج.

فيما جري التحفظ علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.