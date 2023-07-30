وزير الصحة: معدلات النمو الاقتصادي يجب أن تكون 3 أضعاف السكاني

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، إن معدلات النمو الاقتصادي يجب أن تكون 3 أضعاف النمو السكاني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، المقرر انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية .

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته، أن هناك بعض الدول عملت على تحسين الخصائص السكانية لتتحول القوى البشرية الكبيرة لها لهبة ودفعة اقتصادية.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحسين الخصائص السكانية من خلال تحسين جودة التعليم والمساواة بين الجنسين في العمل، وكذا الارتقاء بالمهارات المعرفية والسلوكية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% من إجمالي عدد السيدات إلى 66.4%، فضلا عن انخفاض معدلات المواليد من 2.7 طفل إلى 2.1 طفل.

كما أشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الاجراءات الخاصة بخفض عدد السكان لم تكن ذات جدوى ومردود نظير الموارد المحدودة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.