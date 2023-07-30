10 نجوم يقدمون المكرمين بحفل افتتاح «القومي للمسرح المصري».. صور

انطلق مساء أمس السبت، حفل افتتاح الدورة الـ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان وحشد كبير من نجوم الفن وصناع المسرح والإعلاميين بالمسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.

وكرمت إدارة المهرجان في هذه الدورة ١٠ فنانين لهم علامات بارزة في المسرح المصري، وقد حرص الفنان أحمد السعدني على تقديم أول تكريم للفنان صلاح عبد الله، الذي وجه الشكر لإدارة المهرجان على تتويج دوره لما قدمه من أعمال مسرحية سواء من خلال مسرح الدولة أو القطاع الخاص.

وصعدت الفنانة منال سلامة لتقديم الكاتب محمد السيد عيد، التي تعاونت معه في عدد من الأعمال الفنية، معربة عن امتنانها لدوره الكبير في تقديم أعمال بارزة.

وقدم الإعلامي الدكتور إبراهيم الكردانى، التكريم لمهندسة الديكور نهى برادة، التي ساهمت في العديد من المسرحيات أبرزها مدرسة المشاغبين وريا وسكينة.

كما تحدث الفنان محمد جمعة حول تقديمه للفنان د. سامى عبد الحليم للتكريم كونه أستاذه وصديقه الذي تعلم منه الكثير.. من خلال تتلمذه على يده في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقد قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين التكريم للفنان رياض الخولى قائلة: إنه أسطى من أسطوات التمثيل، فهو موهبته شديدة الثراء وقدم العديد من الأعمال باعتباره بابا المجال.

وصعدت الفنانة إلهام شاهين لتقديم التكريم للفنان محمد محمود قائلة: إنها تقدم دفعتها وزميلها غزير الإنتاج وجوكر لا تستعصي عليه شخصية والذي عملت معه في آخر مسرحيتها "بهلول في إسطنبول".

بينما قدم الفنان نضال الشافعى التكريم للفنان محمد أبو داوود معلقا: أنه الأستاذ المميز الذي تعلم الفن بين مصر وإيطاليا، ونشأ في بيت فني، فأخرج ٢٠ مسرحية وترك بصمات واضحة في العمل النقابي بخلاف أعماله الدرامية المميزة.

وقدمت المذيعة ريهام إبراهيم الفنان رشدى الشامى قائلة: إنه فنان عاش على خشبة المسرح لسنوات إلى أن تم اكتشافه ليقتحم بعدها مجالي السينما والدراما عبر أعمال شديدة التميز.

وقدم الفنان طارق عبد العزيز التكريم للفنان أحمد فؤاد سليم معربًا عن سعادته قائلا: إنه ضحى بالكثير من أجل المسرح وكان لي الشرف أن أقف أمامه في بعض أعماله.

وقدمت التكريم الفنانة نرمين الفقى للفنان خالد الصاوى التي أعربت عن سعادتها بتقديمها لفنان مميز وضع بصمته على كل عمل شارك فيه، فهو فنان مثقف وعازف عود وكاتب قصة وشاعر مميز، وقد تسلم عنه إدارة المهرجان التكريم.

هذا وقد عرض المهرجان فيلمًا قصيرًا لكل من الفنانين المكرمين ليتضمن كل فيلم لمحات عديدة من أعمالهم ومحطاتهم الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري حتى 14 أغسطس المقبل، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، ويعد المهرجان حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل.