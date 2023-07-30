مصرع عنصرين إجراميين وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات بالأسلحة النارية في الدقهلية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخرين جراء نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية استخدم فيه الأسلحة النارية، وانتقلت قولت الأمن للقرية للسيطرة على الأوضاع ونقل جثامين القتيلين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بنشوب اشتباكات بين عائلتين في قرية الشبول دائرة المركز وتحول الأمر إلى ما يشبه بحرب شوارع ووجود قتلى ومصابين.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث ورئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية وضباط وأفراد مركز شرطة المنزلة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة أسفرت عن مصرع "حسام علي مقبل"، ٢٧ عامًا، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة ويعد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ومطلوب أمنيًا في العديد من القضايا، ومصرع "عبده نعيم صيام"،٣٢ سنة، مقيم الشبول عنصر إجرامي خطر ومطلوب أمنيًا أيضًا في العديد من القضايا، وإصابة "محمد. ا.س "،٥٠ سنة، فلاح مقيم الشبول بطلق ناري بالبطن على إثر خلافات نشبت بين العائلتين واعتدوا على بعض مستخدمين الأسلحة النارية.

جرى السيطرة على الأوضاع بمعرفة قوات الأمن ونقل القتلى لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما فر المصابين هاربين.

يذكر أن القتلى من المطلوبين أمنيا وهاربين من تنفيذ عدة أحكام قضائية منذ فترة ويمارسون أعمالهم الغير مشروعة في تجارة المواد المخدرة والخطف والسرقات ويتخذون من الأماكن الزراعية بمنطقة الشبول مركز المنزلة مأوي لهم كونها ذات تضاريس طبيعية يصعب الوصول إليهم فيها.