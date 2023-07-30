أوسوريو يختبر 7 لاعبين بالبطولة العربية قبل بدء الموسم الجديد

خاض فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أمس الأول الجمعة، أولى مبارياته بالبطولة العربية للأندية أمام الاتحاد المنيستيري، على أن يختتم تدريباته اليوم الأحد استعدادا لثاني المباريات بدور المجموعات أمام الشباب السعودي غدًا الإثنين.

واتخذ الكولومبي أوسوريو قرارًا بوضع مجموعة من اللاعبين تحت الاختيار النهائي وذلك خلال مباريات البطولة العربية للأندية من أجل الحكم على مستواهم بشكل نهائي ثم يعود الفريق للقاهرة ويجتمع أوسوريو بإدارة الزمالك ويطلب رحيل بعضهم وضم صفقات جديدة للموسم الجديد الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات محليا وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن ضمن اللاعبين الذين وضعهم أوسوريو تحت الاختبار، الحارس محمد عواد، خاصة أن الحارس محمد صبحي نال ثقة وإعجاب المدرب بعد أن شارك أساسي في العديد من المباريات، كما سيختبر المدرب ثنائي قلب الدفاع محمد عبدالغني ومصطفي الزناري للحكم على مستواهما الفني والمطالبة بعد ذلك باستمرارهما أو رحيلهما.

وفي خط الوسط، يثق المدرب أوسوريو كثيرا في اللاعب نبيل دونجا وضمن استمراه في الموسم الجديد، بينما سيختبر المدرب الثنائي أشرف روقا وعمرو السيسي خلال المباريات المتبقية بالبطولة العربية ثم سيقرر استمرارهما أو عرضهما للبيع، فيما سيستمر عمر جابر مع الفريق بالموسم الجديد لأن المدرب الكولومبي يرى أن عمر جابر له دور كبير داخل وخارج الملعب، باعتباره أحد كباتن الفريق.

وفي الهجوم، يثق المدرب في سيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي، بينما سيمنح فرصة لناصر منسي للحكم عليه مرة أخرى، خاصة أن المدرب كان قد صرح مؤخرا أن الجزيري ومنسي متشابهان ويرغب في التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي ومختلف عن الثنائي.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد اتخذت قرارا بضم لاعبين سوبر عقب نهاية البطولة العربية مباشرة وذلك استعدادا للموسم الجديد، وبعد أن ينتهى النادي الأبيض من رفع القيد عن الفريق بسبب غرامة شيكابالا لصالح سبورتنج لشبونة.

ومن المنتظر بعد أن يسدد نادي الزمالك غرامة شيكابالا في الساعات المقبلة ويغلق صفحة إيقاف القيد عن الفريق، على أن يعلن عن ضم عدد من اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد بالتنسيق مع الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.