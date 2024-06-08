بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. ضيق تنفس لبعض لاعبي الجمباز بالجزيرة

شهدت صالة الجمباز بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة اليوم، بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف التكيف فى حالة من ضيق التنفس لبعض اللاعبين أثناء مران الفريق نظرا للحرارة الشديدة وجرى إلغاء التمرين.

وجرى التعامل مع اللاعبين على الفور ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وجرى خروج الجميع بعد الاطمئنان على حالتهم.

ووجه أولياء الأمور الشكر إلى إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على سرعة التحرك والاهتمام بسلامة اللاعبين فور شكوى البعض من ضيق التنفس بسبب حالة ارتفاع درجة الحرارة.

وقام مدير النشاط الرياضي الدكتور صابر عبد الغني باصطحاب اللاعبين إلى أقرب مستشفى والبقاء معهم حتى خروج الجميع.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد تعرض 5 أطفال لحالة ضيق تنفس أثناء التمرين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتبين تعرض 5 لاعبين لحالات ضيق تنفس من إجمالي قوة الفريق تتراوح أعمارهم ما بين 8 و9 سنوات.