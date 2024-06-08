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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين خدرا طفلًا لسرقته في منطقة النزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قررت نيابة النزهة اليوم  السبت، حبس  عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، قاما بتخدير طفل لسرقته بمنطقة النزهة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية  بدائرة قسم شرطة النزهة حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما ومحاولتهما الهرب وبصحبتهما طفل فاقد الوعى، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفل قائد مركبة "التوك توك" المضبوطة وأنهما قاما بتخديره بقصد سرقته والاستيلاء على هاتفه المحمول، كما أقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لإلقاء المجنى عليه فى إحدى المناطق النائية.   
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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