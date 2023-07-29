صورة تذكارية لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة عروض المهرجان القومي للمسرح

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح ، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية للدورة السادسة عشرة، وهم: الفنان أشرف عبدالغفور، رئيسا، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن، وقد حرصت إدارة المهرجان على التقاط صورة تذكارية لأعضاء اللجنة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح ، والمنعقد الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا ، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: الفنان إيهاب فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وسميرة عبدالعزيز، وسميحة أيوب، وأشرف زكي، وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي استعراضي بعنوان "روحنا المسرح".

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: بهاء الطمباري، ونيفين محمود، وإيهاب شاوي، ومنى هلا، وأمنية حسن، وألحان المهدي، ونديم هشام، وشادي عبدالسلام محمد، وزهرة رامي، ألحان وأشعار إبراهيم موريس، وهندسة صوتيه علي صدقي، ملابس د. مروة عودة، تصميم الاستعراضات شيرين حجازي، ومن إخراج هاني عفيفي.

قدمت حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، ويحل الفنان محمد عادل ضيف شرف الحفل.

تحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.