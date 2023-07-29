تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بسبب 100 جنيه في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المتهم بقتل صديقه بسبب 100 جنيه بنطاق قسم شرطة التجمع الأول 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

الضحية



وفي وقت سابق ، كشف شقيق الشاب مصطفي ضحية القتل على يد صديقه بنطاق قسم شرطة التجمع الاول، أن المتهم يدعي يوسف وصديق شقيقه الضحية منذ الصغر، ولم يكن أحد يتوقع أن يحدث بينهما ذلك، مستطردا :" قتل اخويا بطريقة بشعة وسدد له 4 طعنات بسبب 100 جنيه".

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “أخويا كان استلف منه المبلغ ده وكان هيرجعه له إلا أن المتهم لم ينتظر وتوجه نحو مكان تواجد شقيقي وطلب منه المبلغ لكن شقيقي أخبره أنه سوف يرد له المبلغ في اليوم التالي بعدما يحصل علي راتبه من الفندق الذي يعمل به، ليقرر المتهم الاعتداء عليه بسلاح أبيض”.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام شاب بقتل صديقه بسبب تأخره فى رد مبلغ مالى كان اقترضه منه ، وعندما طالبه به المتهم طلب منه المجنى عليه الانتظار لحين تدبير المبلغ.



ودلت التحريات على أن المتهم قتل المجنى عليه بـ 4 طعنات ولاذ بالفرار وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

