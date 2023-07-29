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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية في المنيرة الغربية

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة بالطابق الثالث بعقار بشارع ماهر فريد بركات من المشروع بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بشارع ماهر فريد بركات من المشروع بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء 

بالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث بالسطح، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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