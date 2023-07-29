حملات توعية ونظافة وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات بكفرالشيخ

شهدت مدن دسوق وبيلا وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وتطهير مصارف ومحطات خفض منسوب، وإزالة تعديات، وحملات توعية لرفع المخلفات من أعلى أسطح المباني التى تساعد على الاشتعال، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحملات مكافحة الحشرات الطائرة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة الميدانية لتوعية المواطنين بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، لإزالة أى مخلفات على أسطح المباني، تساعد على الاشتعال، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، كما تابع أعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بجميع الأحياء، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها، ومسح الطرق بالمساكن الشرقية.



كما تابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإضافة لرى وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق والميادين العامة، والعناية بها للحفاظ عليها من التلف، ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، ومحطات خفض المنسوب، وتطهير المصارف كما تابع ازالة حالة تطوير بمزرعة قديمة خارج الحيز العمرانى فى وجود الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقرية شباس الشهداء.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة والتطوير الحضارى، وقص وتهذيب الأشجار بشوارع وأحياء المدينة من قبل إدارة التنمية بديوان الوحدة المحلية لمدينة بيلا، مشيراً إلى أنه تم رى المنتزهات والأشجار المنتشرة بأحياء وشوارع المدينة، وصيانة وتهذيب الأشجار بالشوارع المحيطة بمسجد الشيخ دياب، بجانب قص الأشجار المتداخلة مع أعمدة الإنارة بشوارع مزلقان الصاوي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة بالشوارع وأماكن التجمع وتكاثرها (المستنقعات، والمجاري المائية، والبرك) بقرية الكوم الطويل، وجاري تكثيف الأعمال بجميع أحياء وشوارع المدينة، وقرى المركز، لمنع انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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