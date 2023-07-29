800 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق الطبية بقرية الشبراوين

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية الشبراوين بمركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم السبت بالكشف علي ٨٠٠ حالة من أهالى القرية في ١٤ تخصصا طبيا، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، و د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٨٠٠ حالة في ١٤ تخصصا طبيا هى:( الباطنة ، المتوطنة ، المسالك ، الأطفال ، طب الأسرة ، المخ والأعصاب ، الجلدية ، الأنف والأذن ، العظام ، الروماتيزم ، الجراحة ، القلب والصدر ، الرمد ) ، كما تم تحويل ٢٠ حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال الفحص والتحاليل اللازمة لهم .

قال رئيس جامعة الزقازيق إن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث عقد أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن التثقيف الصحى لمرضى السكر و الضغط ، وأجرت الوحدة الصحية الكشف على سيدات القرية وصرف العلاج ووسائل تنظيم الأسرة مجانا ، كما أطلقت كلية التمريض حملة للكشف عن أمراض الضغط و توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية، و د أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وأجروا فحص لبعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لهم ، كما عقدت كلية التكتولوجيا والتنمية ندوة زراعية عن الصناعات الغذائية، من خلال تقديم طريقة عمل المربى بالمنازل، وخاصة صناعتها لمرضى السكر ، تحت رعاية د.خالد محروس عميد الكلية ، ، و د.جيهان العميرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى عقد مديرية الأوقاف ندوة عن الرعاية الصحية فى الإسلام ، من خلال حوار ونقاش مفتوح حول موضوع الندوة والرد على كافة استفسارات الحضور .

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن تصنيع الصابون السائل والعطور و معطرات المنازل ، وذلك تحت رعاية د جمال عنان عميد الكلية ، و د أيمن ابو الفتوح وكيل الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل حول إعادة تدوير الملابس القديمة و طرق الإستفادة منها ، وذلك تحت رعاية د هانى حلمى عميد الكلية ، و د.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه نظم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة .