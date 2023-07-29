تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2150 جنيهًا

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1959 دولارًا.



أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.

في حين شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، ولامس مستوى 2160 جنيهًا واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1959 دولارًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية في تعاملات أمس الجمعة، بعد أن أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي انخفاض التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، ما يعزز من فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي.