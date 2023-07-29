بالصور.. رئيس رأس سدر يتابع أعمال إنشاء مقصد العائلة

تابع المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم السبت، أعمال إنشاء مقصد العائلة واللاند سكيب بكورنيش المدينة السياحى في المنطقة المقابلة لمشروع ٣٠٦ ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وأكد رئيس مدينة راس سدر ، لـ"البوابة نيوز" أن العمل بمشروع مقصد العائلة يسير على قدم وساق ولا يوجد ما يعكر صفوه، موضحا أن المشروع يشمل منطقة ملاهي وألعاب للأطفال ومسرح مكشوف ومبنى مطاعم لخدمة المنطقة.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، إلى أن مشروع مقصد العائلة الترفيهي بكورنيش المدينة السياحي بالمنطقة المقابلة لمشروع ٣٠٦ ، يهدف لجعل المنطقة متنفس للأهالي وزوار المدينة، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتنمية مدينة رأس سدر كونها أحد المقاصد السياحية الهامة في مصر و جنوب سيناء.

وأضاف: أن المدينة تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية، مُعلنًا جاهزية المدينة لاستقبال زوارها لقضاء العطلات، كما أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وأوضح حمادة أن الجهاز يقوم بالعديد من المهام التي من بينها رصد أعمال التعدي على أملاك الدولة وإزالتها، وتشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وفي سياق آخر شهدت شواطئ مدينة رأس سدر السياحية، إقبالًا كثيفا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تسود معظم محافظات الجمهورية.

ورفعت إدارة الشواطئ بالمحافظة حالة الطوارئ في موسم الصيف؛ لاستقبال المصطافين، وزيادة المنقذين وتوفير سبل الراحة لكل زائري المحافظة خلال الاجازات والعطلات.

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