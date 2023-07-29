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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين

رئيس فلسطين محمود
رئيس فلسطين محمود عباس
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إلى مصرفي زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

ويفتتح الرئيس السيسي، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعاية الرئيس الفلسطيني غدا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني مصر