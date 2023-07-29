تدريبات بدنية وفنية لبدلاء الزمالك استعدادا للشباب السعودي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية، فقرة تدريبات بدنية، تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، لمدة عشر دقائق، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عكاظ.

بعدها تم تقسيم اللاعبين لمجموعات عدة لخوض تدريبات الكرة واللعب من لمسة واحدة، تحت إشراف مدحت عبدالهادي، المدرب العام، وأحمد مجدي المساعد.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الشباب السعودي، المقرر له يوم الإثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيهة فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.