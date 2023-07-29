البيت الأبيض: بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان 18 أغسطس المقبل

السبت 29/يوليو/2023 - 11:23 ص

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في قمة ثلاثية للزعماء في كامب ديفيد يوم 18 أغسطس المقبل.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، بأن "القادة سيحتفلون خلال قمتهم المرتقبة بفصل جديد في علاقتهم الثلاثية بينما يعيدون تأكيد روابط الصداقة القوية والتحالفات القوية بينهم".

وأضاف أن "الزعماء الثلاثة سيناقشون سبل توسيع نطاق التعاون الثلاثي عبر المحيطين الهندي والهادئ وما وراءهما- بما في ذلك معالجة التهديد المستمر الذي تشكله كوريا الشمالية وتعزيز العلاقات مع الآسيان وجزر المحيط الهادئ".

وبحسب البيان، ستقدم القمة رؤية ثلاثية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية والإقليمية وتعزيز نظام دولي قائم على القواعد وتعزيز الرخاء الاقتصادي.