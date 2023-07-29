المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1578 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

السبت 29/يوليو/2023 - 11:20 ص

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 498 طفلا وإصابة 1080 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير 2022.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه "حتى أمس، تأثر أكثر من 1578 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 498 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1080 آخرون بجروح مختلفة.

وأضاف البيان أن "معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 482 حالة، وتليها خاركييف بـ 298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 116 حالة".

وأوضح مكتب المدعي العام أن "هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا"، وأشار إلى أنه "في 27 يوليو أصيبت فتاة (16 عاما)، جراء قصف روسي في ميكولايف، فيما أصيب أمس الجمعة، طفلان 14 عاما و17 عاما، خلال قصف روسي لمنطقة دنيبرو".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الثقافة وسياسة المعلومات في أوكرانيا، أن البنية التحتية لـ 1605 من المباني والمؤسسات الثقافية تضررت أو دمرت بالفعل منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت - "خلال الشهر الماضي، زاد العدد الإجمالي للمنشآت الثقافية المتضررة بمقدار 23 وحدة، معظمها في منطقة خيرسون (تسع وحدات أو 39٪) وتكبدت البنى التحتية للمؤسسات الثقافية أكبر الخسائر والأضرار في دونيتسك وخيرسون وخاركيف وكييف وميكولايف وزابوروجيا ولوهانسك".

وأضاف البيان أنه اعتبارًا من 25 يوليو، تضررت 1605 وحدات من البنى التحتية للمؤسسات الثقافية، باستثناء مواقع التراث الثقافي، في حين عانت مرافق النوادي أكثر من غيرها، حيث شكلت 48٪ من إجمالي عدد مرافق البنية التحتية الثقافية التي تعرضت للضرر، وفي المجمل، تأثر 760 ناديا و607 مكتبات و90 متحفًا ومعرضًا و28 مسرحًا وقاعة أوركسترا و120 مؤسسة تعليمية فنية.

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنه من المستحيل حساب العدد الدقيق للمؤسسات المتضررة؛ نظرًا لأن كامل أراضي لوهانسك تقريبًا وأجزاء كبيرة من مناطق خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك لا تزال تحت الاحتلال المؤقت من قبل روسيا.

