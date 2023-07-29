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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معلومات سرية بريطانية تصل "مالي" بالخطأ بدلا من المخابرات الأمريكية

بريطانيا
بريطانيا
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استعرضت فضائية القاهرة الاخبارية تقريرا يفيد بأن وزارة الدفاع البريطانية ارسلت بالخطأ معلومات سرية لدولة حليفة لروسيا بدلا من البنتاجون.

وورد بالتقرير ، ان السلطات البريطانية فتحت تحقيقا بشأن ارسال بريد اليكتروني خاص بوزارة الدفاع الى مالي بدلا من المخابرات الأمريكية التي لديها علاقات وثيقة مع روسيا.

وقال المتحدث بأسم الدفاع البريطانية "نحن واثقون أنها لا تحتوي على معلومات سرية" ، وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تحقيق لها أن ملايين من تلك الرسائل وصلت الى مالي في اشارة لتكرار ذلك الخطأ لسنوات ، حيث قللت الدفاع البريطانية من أهمية تلك الرسائل و اكدت أنها لا تحتوي على معلومات حساسة. 

الدفاع البريطانية معلومات سرية دولة حليفة روسيا البنتاجون