طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 36 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36 للعظمى 35 درجة،وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغري 30 ،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى30 درجة .