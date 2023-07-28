قبيل انطلاقه.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بستة عروض مسرحية في المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة "دورة الفنان الكبير عادل إمام"، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل على عدد من مسارح القاهرة.

تبدأ عروض الهيئة مع فرقة قصر ثقافة طنطا، التي تقدم العرض المسرحي "السراج" يومي 30 و 31 يوليو على مسرح السامر بالعجوزة في السادسة مساءً.

العرض من تأليف وإخراج محمد السباعي، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي حول فتاة تمتلك قدرات خارقة تعيش وسط إحدى القبائل، ويسعى بعض سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامع شخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب!

وفي يومي 2 و 3 أغسطس تقدم الفرقة الإقليمية ببورسعيد العرض المسرحي "عادلون" بقاعة مسرح الغد في الثامنة مساءً.

النص مأخوذ عن "الأبرار " لألبير كامي، وتدور أحداثه بدولة روسيا في عام 1901 حيث المنظمة الثورية التابعة للحزب الاشتراكي وتتكون من 5 أشخاص لكل منهم دور معين في تنفيذ خطة لإنجاح مخطط الثورة"، العرض إعداد خالد توفيق ومحمد رزق وإخراج أحمد يسري.

كما تستقبل قاعة مسرح الغد العرض المسرحي "سالب واحد" يومي 5 و 6 أغسطس في تمام السادسة مساءً. العرض تقديم فرقة المحمودية، وإعداد محمد عادل وإخراج عمرو جلال.

فكرته مأخوذة عن رواية "أين نذهب يا بابا" للكاتب جان لوي فيورنيه، ويوجه رسالة للمجتمع حول كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقات الذهنية والبدنية.

ويستقبل مسرح السامر يومي 5 و 6 أغسطس العرض المسرحي "مسافر ليل" التابع لنوادي مسرح الأنفوشي في الثامنة مساءً.

العرض تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج أحمد علاء، ويحمل عدة أفكار فلسفية كالخير والشر ومعنى الوجود الإنساني، ويناقش قضايا واقعية حول العدل والظلم والقهر من خلال علاقة الحاكم بالمحكوم (عامل التذاكر وأحد الركاب بالقطار).

ومن المقرر أن تقدم فرقة قومية الإسكندرية العرض المسرحي " يهودي مالطا" يومي 8 و 9 أغسطس على مسرح السامر أيضا في السادسة مساءً.

العرض بطولة الفنان الكبير سامح بسيوني، دراماتورجيا د. جمال ياقوت، وإخراج محمد مرسي.

فكرته مأخوذة عن العرض المسرحي للأديب البريطاني كريستوفر مارلو، وتدور أحداثه حول الصراع الديني والمكائد والخطط المدبرة فى مالطا، وكذلك الصراع القائم بين الدولة العثمانية وإسبانيا حول البحر الأبيض المتوسط، و يظهر ذلك من خلال شخصية رجل يهودي يتخفى دائمًا في شخصيات ماكرة للتفريق بين الأشخاص والدول وينجح بالفعل في التفريق بين سلطان مالطا الفرنسي والأتراك.

أما العرض السادس والأخير يحمل عنوان "رضا" تقدمه فرقة قومية الإسماعيلية يومي 11 و 12 أغسطس على مسرح السامر في الثامنة مساءً.

ويتناول قصة "رضا" أسطورة الساحرة المستديرة بالنادي الإسماعيلي، ورحلته في الحياة المليئة بالأحداث والرسائل الإنسانية في سياق درامي، والتي تشبه رحلة الكثير من الشخصيات الموجودة في الحياة اليومية.

"رضا" تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، ويشارك به 35 ممثلا من مدينة الإسماعيلية، أعمارهم تتراوح ما بين من 16 وحتى 70 عامًا.

العروض جميعها من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتتيح إدارة المهرجان للجمهور إمكانية حجز تذاكر العروض إلكترونيا مع التواجد بقاعة المسرح قبل موعد العرض بنصف ساعة.