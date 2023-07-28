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الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين البرلمان العربي يشارك في احتفال سفارة الصين بالقاهرة بذكرى تأسيس الجيش الصيني

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شارك المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في الاحتفال الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بمناسبة ذكرى مرور ستة وتسعين عاماً على تأسيس الجيش الصيني. 

 

جاءت المشاركة تلبية للدعوة الواردة إلى الأمين العام للبرلمان العربي من السفارة الصينية للمشاركة في هذا الحدث.

 

في هذا السياق، أكد المستشار كامل شعراوي أن المشاركة في الاحتفال، تأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية الصين الشعبية، فضلاً عن العلاقات القوية والمتنامية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية.

يذكر أن هذا الاحتفال شهد مشاركة عدد كبير من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين لعدد من سفارات الدول المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة ورجال الثقافة والإعلام.

المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي الجيش الصيني